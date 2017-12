Bento 16 ficará no Brasil entre 9 e 13 de maio de 2007 O papa Bento 16 visitará o Brasil entre os dias 9 e 13 de maio do ano que vem para participar da 5ª Conferência Geral dos Bispos da América Latina e do Caribe, informou a assessoria de imprensa da Arquidiocese de Aparecida, cidade do interior paulista que receberá o evento. De acordo com a assessoria de imprensa da arquidiocese de Aparecida, a decisão foi tomada em uma reunião entre representantes brasileiros da Igreja Católica e uma comissão do Vaticano em São Paulo. Um novo encontro está marcado para a quinta-feira, em Aparecida do Norte, para acertar detalhes da agenda da visita do pontífice, que deve passar alguns dias em São Paulo antes de ir ao evento em Aparecida. Já está certo, segundo a assessoria, que Bento 16 fará a missa de abertura da Conferência no dia 13 de maio. O evento acontece até o dia 31 de maio de 2007. Será a quarta visita de um sumo pontífice da Igreja Católica ao país.