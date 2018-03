Bento 16 realiza sua última audiência pública como Papa

"Eu jamais vou me sentir só", disse o Papa, acrescentando que agradece a Deus pelas pessoas que foram colocadas em seu caminho ao longo de sua jornada. "Dei esse passo com serenidade de espírito", afirmou sobre a renúncia.

Ao chegar na Praça, Bento 16 foi conduzido ao redor do local em um veículo aberto nas laterais, cercado por guarda-costas. Em um ponto, ele parou o carro para beijar um bebê entregue a ele por seu secretário.

A Praça de São Pedro estava transbordando de peregrinos e curiosos, que se acotovelavam para encontrar o melhor lugar para acompanhar o evento desta quarta-feira nas telas de televisão gigantes colocas no local. Cerca de 50 mil ingressos foram solicitados para a última audiência pública de Bento 16 no cargo de Papa. A imprensa italiana estima que o número de pessoas na Praça possa ser o dobro. As informações são da Associated Press.