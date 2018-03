Bento XVI confirma viagem ao Líbano em setembro O Vaticano informou nesta sexta-feira que os preparativos para a viagem do papa Bento XVI ao Líbano continuam em curso, apesar da deterioração da situação de segurança no país, que passou a sofrer com conflitos sectários em Tripoli, segunda maior cidade libanesa, como efeito da guerra civil na Síria.