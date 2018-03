Bento XVI diz estar seguindo um pedido de Deus

Embora ele tem parecido cansado e frágil ultimamente, a multidão que encheu a praça de paralelepípedos parecia energizá-lo, e ele falou com voz clara, forte, agradecendo repetidamente aos fiéis pela sua proximidade e afeto, à medida que era interrompido, inúmeras vezes, com aplausos e vivas. Segundo estimativas da política, cerca de 100 mil pessoas estavam presentes.

Bento XVI disse à multidão que Deus estava pedindo para que ele se dedicasse "ainda mais à oração e à medição", o que ele fará em um mosteiro isolado que está sendo reformado para ele nos terrenos atrás dos muros antigos da Cidade do Vaticano.

"Mas isso não significa que estou abandonando a Igreja", disse o papa, enquanto muitos na multidão pareciam tristes com sua partida. "Ao contrário, se Deus me pede, é porque eu posso continuar a servi-lo (a Igreja) com a mesmo dedicação e o mesmo amor que eu tentei fazê-lo até agora, mas de uma forma mais adequada à minha idade e à minha força." A palavra "tentei" foi uma adição do papa ao texto preparado para a bênção final.

O papa sorriu para a multidão após um assessor separar a cortina branca em sua

janela, dizendo ao povo "obrigado pelo seu carinho".

Uma chuva forte tinha sido prevista para Roma, e alguns chuviscos ocorreram no início da manhã. Mas quando Bento XVI apareceu, ao tocar dos sinos e enquanto o relógio marcava meio-dia, o céu azul aparecia por entre nuvens. "Nós agradecemos a Deus pelo sol que ele nos deu", afirmou o papa, parecendo alegre.

Enquanto os aplausos continuaram da multidão, o pontífice simplesmente se afastou da janela e deu um passo para trás no apartamento, do qual ele vai sair na quinta-feira, pegando um helicóptero para a residência de verão do Vaticano nas colinas fora de Roma enquanto espera o mosteiro ficar pronto.

Bento XVI fará mais uma aparição pública em uma audiência geral na quarta-feira na Praça de São Pedro. As informações são da Associated Press.