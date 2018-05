Bento XVI diz que cristãos são os mais perseguidos

Bento XVI disse pensar especificamente nos cristãos do Iraque, onde um ataque contra uma catedral católica em Bagdá em outubro matou dois padres e mais de 50 fiéis. Na mensagem, divulgada hoje pelo Vaticano, o papa compara a falta de liberdade religiosa com as ameaças a um mundo seguro e pacífico.

O sumo pontífice também condenou o que chamou de "formas sofisticadas de hostilidade à religião", incluindo a rejeição a símbolos religiosos em alguns países ocidentais. As informações são da Associated Press.