Bento XVI elogia João Paulo II no sermão da Quinta-Feira Santa

Papa Bento XVI lava os pés de padre em cerimônia na Quinta-Feira Santa, no Vaticano

CIDADE DO VATICANO - O papa Bento XVI elogiou nesta quinta-feira, 21, seu antecessor, o papa João Paulo II. O comentário foi feito durante o discurso da Quinta-Feira Santa, destacando-o como um exemplo de fé em meio à indiferença do Ocidente com a cristandade.

João Paulo II será beatificado em 1º de maio. Bento XVI afirmou que "por toda a vergonha que sentimos de nossos fracassos", o mundo não pode se esquecer de exemplos radiantes de fé como João Paulo II.

No sermão de hoje na Basílica de São Pedro, no Vaticano, Bento XVI disse que as pessoas no Ocidente parecem cansadas de sua fé, entediadas com suas tradições cristãs "e não desejam mais conhecer a fé em Jesus Cristo".

"Quando João Paulo II for beatificado, nós devemos pensar nele com o coração cheio de gratidão pela testemunha de Deus e Jesus Cristo em nosso dia", disse.

Lavapés e Japão

Depois do discurso, o papa Bento XVI lavou os pés de 12 padres da Diocese de Roma, em uma cerimônia na Basílica de São Pedro. A lavagem dos pés simboliza a humildade e celebra a última ceia de Cristo com seus 12 apóstolos na véspera da crucificação.

Na cerimônia, o papa derramou água de um jarro de ouro enquanto cada um dos 12 padres erguia os pés sobre uma bacia, também de ouro. Na sequência, o pontífice enxugou os pés dos religiosos com um pano branco.

A tradição é também um lembrete para que os cristãos estejam a serviço dos necessitados. Segundo a AP, o dinheiro doado por fieis na basílica durante a cerimônia será doado às vítimas do tsunami e do terremoto ocorridos no Japão em março.

Beatificação

Centenas de milhares de peregrinos deverão acompanhar a beatificação de João Paulo II, na próxima semana, de acordo com organizadores da cerimônia, que durará três dias. A beatificação é o último passo formal antes da santificação. O cardeal de São Paulo, d. Odilo Pedro Scherer, e d. Claudio Hummes, arcebispo emérito da cidade, representarão a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil na ocasião.

O antecessor de Bento XVI, nascido na Polônia, era uma figura imponente, cujo pontificado durou quase 27 anos, entre outubro de 1978 e abril de 2005, quando morreu, aos 84 anos. Ao longo desse período, João Paulo II ajudou a derrubar o comunismo e espalhou sua mensagem a milhões nas diversas viagens realizadas pelo mundo.

De acordo com a polícia italiana, seis hoteis foram fechados e 22 outros estabelecimentos tiveram a licença cassada por até 30 dias. A decisão, anunciada nesta quinta-feira, ocorreu, segundo a polícia, "para proteger os peregrinos que vêm para a beatificação".

Com Agência Estado e AP