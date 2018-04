Bento XVI escolhe seis cardeais para colégio O papa Bento XVI escolheu nesta quarta-feira seis cardeais, elevados ao patamar dos clérigos que deverão eleger o seu sucessor no colégio dos cardeais. Bento XVI nomeou clérigos do Líbano, Filipinas, Índia, Nigéria, Colômbia e Estados Unidos para o cardinalato. Entre os nomeados está o arcebispo James Harvey, prefeito norte-americano da Cúria papal, o qual também foi nomeado por Bento XVI para vigário da basílica de São Paulo Fora dos Muros, em Roma. Nenhum dos nomeados é italiano ou europeu, o que surpreendeu os observadores do Vaticano. Com as nomeações, o colégio terá 120 cardeais. A Europa ainda terá a maioria, 62 do total.