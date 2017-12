Bento XVI: Igreja não quer impor nada e só pede liberdade O papa Bento XVI marcou nesta sexta-feira o fim de sua viagem de quatro dias à Turquia com uma missa na Catedral do Espírito Santo de Istambul, onde afirmou que a Igreja não quer impor nada e só pede liberdade religiosa. A visita terminou com a saudação do papa a representantes da pequena comunidade católica que lotaram a catedral do Espírito Santo para assistir à missa. Há aproximadamente 30.000 pessoas no país. A cerimônia teve a presença do patriarca Ecumênico de Constantinopla Bartolomeu I, do armênio Mesrob II e do metropolitano sírio ortodoxo, Filüksinos Yusuf Çetin. Durante o ato, houve espaço para outros ritos, com cantos e símbolos da tradição armênia, caldéia, aramaica e síria. Durante a homilia, o papa lembrou que "a Igreja não quer impor nada; simplesmente pede que a deixem viver livremente e expressar o que não pode esconder: Cristo". A cerimônia desta sexta-feira perante os representes das outras denominações cristãs e a comunidade católica foi uma oportunidade para que o Santo Padre voltasse a defender a união entre os cristãos. Bento XVI lembrou que João Paulo II pediu, na mesma catedral durante sua viagem à Turquia de 1979, que com o novo milênio "a Igreja encontrasse sua unidade". Entretanto, "esta esperança ainda não se concretizou", disse o sumo pontífice. "O desejo de João Paulo II nos encoraja a pôr o ecumenismo em primeiro lugar em nossas preocupações eclesiais", afirmou Bento XVI. O papa disse que os homens "mostram dificuldades para dividir os bens da terra", e expressou sua preocupação com "a escassez de água, um bem de vital importância para a vida e o corpo". Antes da missa, o papa inaugurou, no pátio externo da igreja, uma estátua de João XXIII, que como cardeal foi delegado apostólico na Turquia,e libertou alguns pombos brancos. A missa foi o último ato durante a estadia do papa na Turquia. Bento XVI voltará a Roma em um avião da Turkish Airlines.