Bento XVI inicia sua primeira viagem à Austrália como papa

Roma, 12 jul (EFE).- O papa Bento XVI iniciou hoje sua viagem à Austrália, para presidir em Sydney a 23ª Jornada Mundial da Juventude. Bento XVI viaja em um avião Boeing 777, da companhia Alitalia, que decolou do aeroporto de Fiumicino, em Roma, às 10h30 (5h30 de Brasília) e que deve fazer uma escala na cidade australiana de Darwin para reabastecer e antes de seguir até Sydney. A chegada em Darwin está prevista para as 10h30 de domingo (22h de sábado em Brasília). Algumas horas mais tarde, o pontífice viajará a Sydney, onde deve chegar às 15h (4h de Brasília). Esta será a nona viagem internacional do papa e a mais longa realizada até o momento, já que a distância aérea entre Roma e Sydney é de 16.418 quilômetros, que o vôo completará em 21 horas. O papa viaja acompanhado por uma delegação formada pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Tarciso Bertone; por seu médico pessoal, Renato Buzzonetti; o porta-voz do Vaticano, Federico Lombardi, e membros da segurança do Vaticano, além de outras 40 pessoas entre jornalistas, fotógrafos e pessoal técnico de emissoras de TV. Logo após chegar a Sydney, Bento XVI será levado a uma casa do Opus Dei a cerca de 40 da cidade, onde descansará durante três dias, até a manhã de quinta-feira, quando tem início de forma oficial a viagem de Bento XVI à Austrália. Nos três dias em que passará na casa de campo no norte de Sydney, Bento XVI descansará, passeará, rezará e tocará piano. Na quinta-feira, inicia sua visita à Austrália de forma oficial com uma cerimônia de boas-vindas organizada por autoridades locais na Government House (Casa do Governo) de Sydney, onde deve fazer seu primeiro discurso. Depois, o papa seguirá à capela Mary MacKillop para um momento de oração, e posteriormente se encontrará com o primeiro-ministro australiano, Kevin Rudd, na Admiralty House de Sydney, residência oficial na cidade do governador-geral do país. Bento XVI será levado então à catedral de Santa Maria, e dali ao cais de Rose Bay de Sydney, onde será recebido por um grupo de aborígines australianos com danças e cânticos tradicionais. Posteriormente, o papa embarcará no barco "Sydney 2000", de 63 metros de comprimento e três andares, para navegar na baía da cidade até o cais de Barangaroo East Darling Harbour, onde será esperado por dezenas de milhares de jovens, a quem o pontífice dirigirá um pronunciamento. Na sexta-feira, Bento XVI será recebido pela governadora de Nova Gales do Sul, o primeiro-ministro de Nova Gales do Sul, Morris Iemma, e o prefeito de Sydney, acompanhados por suas respectivas famílias. Depois participará de um encontro ecumênico na catedral de Santa Maria, e se reunirá com representantes de outras religiões. No sábado, rezará no começo da manhã uma missa com os bispos australianos, que são 65, com os seminaristas, que são pouco mais de 300, e noviços e noviças na catedral de Santa Maria. No evento, haverá consagração do novo altar. No início da noite, o papa fará uma vigília de oração com as dezenas de milhares de jovens presentes no famoso hipódromo de Randwick. Bento XVI sobrevoará ainda, no dia seguinte e de helicóptero, o Centennial Park e o hipódromo de Randwick, onde realizará posteriormente a missa com a qual concluirá a Jornada Mundial da Juventude. No papamóvel, o pontífice percorrerá também o hipódromo. Domingo à tarde, Bento XVI se reunirá com os organizadores e apoiadores da Jornada da Juventude, a quem fará um discurso. Na segunda-feira, antes de retornar a Roma, o papa realizará uma missa e cumprimentará os voluntários da Jornada. Bento XVI voltará a Roma na noite de 21 de julho.