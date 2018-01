Bento XVI inicia sua viagem à Polônia O Papa Bento XVI começou nesta quinta-feira a sua viagem a Varsóvia, primeira etapa de sua visita à Polônia, cujo roteiro inclui Cracóvia, Czestochowa, Wadowice e os antigos campos de concentração nazistas de Auschwitz e Birkenau. É a segunda viagem internacional de Bento XVI, que tem como objetivo seguir os passos de João Paulo II em sua terra natal. O Pontífice, de 79 anos, viaja num Airbus A321 da Alitalia, que decolou do aeroporto de Fiumicino, em Roma, às 8h52 (3h52 de Brasília). Diversos cardeais e o primeiro-ministro italiano, Romano Prodi, se despediram do Papa no aeroporto. Bento XVI voltará a Roma no domingo, dia 28.