Bento XVI: Joana D'Arc é exemplo para líderes mundiais

Joana d''Arc conduziu os franceses a diversas vitórias sobre os ingleses, durante a Guerra dos Cem Anos. Foi julgada por heresia e bruxaria e queimada em uma fogueira em 1431. Sua condenação foi anulada mais tarde e ela acabou canonizada, em 1920. Bento XVI afirmou que Joana d''Arc é "um exemplo de santidade para os laicos que trabalham na vida pública, particularmente durante as situações mais difíceis". As informações são da Associated Press.