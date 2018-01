Bento XVI nega ter sido pressionado a renunciar

As declarações do papa emérito foram divulgadas pelo jornal italiano La Stampa em meio a uma nova rodada de especulações sobre as razões que o levaram a deixar o comando da Igreja Católica, a primeira renúncia de um pontífice desde o século XV.

"Não há o mínimo de dúvida sobre a validade de minha renúncia ao ministério de Pedro. A única condição para a validade é a liberdade integral da minha decisão. As especulações sobre invalidez são simplesmente absurdas", escreveu Bento XVI em carta enviada ao correspondente do jornal La Stampa no Vaticano, Andrea Tornielli.

O pontífice emérito também defendeu sua decisão de continuar vestindo a batina branca de papa, dizendo que não tem outras roupas disponíveis. Fonte: Associated Press.