Bento XVI nomeia bispo de Lorena e auxiliar de São Paulo O Papa Bento XVI nomeou o monsenhor Benedito Beni dos Santos, de 69 anos, bispo de Lorena (SP), e o sacerdote João Mamede Filho, de 54 anos, auxiliar de São Paulo, informou nesta quarta-feira a Santa Sé. Nascido em 1937 em Lagoinha (SP), Benedito Beni dos Santos se formou em Teologia Dogmática na Pontifícia Universidade Gregoriana e em Filosofia e Pedagogia na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Foi ordenado sacerdote em dezembro de 1962 e ocupou cargos como o de reitor do Seminário "Santo Antonio" de Taubaté e de diretor da Pontifícia Faculdade de teologia "Nossa Senhora da Assunção". Foi nomeado bispo de Nasai e auxiliar de São Paulo em novembro de 2001. O sacerdote João Mamede Filho nasceu em 1951 em Caçapava (SP) e estudou Filosofia nas Faculdades Associadas do Ipiranga e Teologia na faculdade "Nossa Senhora da Assunção", ambas em São Paulo. Religioso da ordem dos Frades Menores Conventuais, foi ordenado sacerdote em 1978 e desde então ocupou cargos como o de diretor da Obra Social Cidade dos Meninos, vigário da paróquia Exaltação da Santa Cruz, na diocese de Caraguatatuba, e diretor da revista "Mensageiro de Santo Antônio". Desde fevereiro de 2006 era reitor do Seminário de Filosofia Casa São Francisco, em Curitiba.