Bento XVI: países têm o direito de defender fronteiras

O texto papal emitido pela Santa Sé antecipa em alguns meses o Dia Mundial dos Migrantes e Refugiados, que a Igreja celebra em 16 de janeiro. Bento XVI disse que, à medida que as sociedades se tornam mais multiétnicas e interculturais, as pessoas devem buscar o diálogo e respeitar as diferenças. Os Estados precisam respeitar a dignidade de todos os imigrantes e dar a eles acesso a seus recursos, enquanto estes "têm o dever de se integrar no país anfitrião".