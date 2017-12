Bento XVI pede assistência médica adequada a doentes O papa Bento XVI pediu hoje uma assistência médica adequada para todos os doentes, especialmente para aqueles que, além de estar doentes, estão sozinhos, marginalizados, ou são miseráveis. O Pontífice fez estas declarações diante de milhares de pessoas que assistiram na praça de São Pedro à reza do Ângelus, na qual Bento XVI lembrou que no sábado, dia de Nossa Senhora de Lourdes, se comemorou o Dia Mundial do Doente, dedicado este ano ao tema "sempre urgente" da saúde mental. O Bispo de Roma afirmou que a doença é "típica" da condição humana e que Cristo é o verdadeiro médico da humanidade, "a quem o Pai enviou ao mundo para curar o homem, marcado no corpo e na alma pelo pecado e suas conseqüências". Referindo-se às doenças, Bento XVI disse que a saúde mental sempre é um "tema urgente" e agradeceu aos hospitais e aos outros centros de cura que cuidam dos doentes e trabalham para sua recuperação. Bento XVI encorajou todos os doentes e pediu uma assistência médica adequada para eles e a caridade fraterna "concreta e solidária".