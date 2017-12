Bento XVI pede libertação de sacerdote seqüestrado em Bagdá O Papa Bento XVI pediu a libertação do sacerdote cristão Saad Syrop Haana, seqüestrado em Bagdá na última terça-feira, informou neste sábado o Vaticano. O chamado está em um telegrama enviado pelo secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Angelo Sodano, a Emmanuel III Delly, patriarca da Babilônia da Igreja Católica. "Profundamente entristecido pelo seqüestro do padre Saad Syrop, o Santo Padre me pede que assegure a todos os seus pastores e paroquianos sua proximidade espiritual e sua solidariedade", assegura o telegrama divulgado pela Santa Sé. Sodano indica que o Papa faz um chamado "aos seqüestradores para que libertem o jovem sacerdote imediatamente para que possa retornar ao serviço de Deus, à comunidade cristã e a seus compatriotas". O cardeal afirma que o Pontífice tem em seus pensamentos "todas as vítimas dos seqüestros" no Iraque e que reza para que este terrível acontecimento e o derramamento diário de sangue "cheguem a um final". Bento XVI também "anima todos os membros da comunidade católica a que continuem trabalhando juntos com todos os fiéis e com as pessoas de boa vontade para chegar a um futuro de harmonia e coexistência pacífica na querida nação do Iraque".