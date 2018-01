Bento XVI pede que João Paulo II seja santificado logo Bento XVI visitou, neste sábado, Wadowice, a cidade natal de Karol Wojtyla, e ressaltou a firmeza da fé de João Paulo II ao rezar para que o primeiro papa polonês da história "seja em breve elevado à glória dos altares". "Venho com grande emoção ao lugar onde nasceu meu grande antecessor, onde passou sua infância e sua adolescência", disse Joseph Ratzinger em polonês, diante de dezenas de milhares de pessoas. Bento XVI foi recebido com cantos e palmas pelos moradores de Wadowice. Esta foi a primeira visita do papa alemão ao povoado de 20 mil habitantes transformado em local de peregrinação para católicos de todo o mundo. O Pontífice acrescentou que quis rezar "junto a todos para que (João Paulo II) seja, em breve, elevado à glória dos altares". O pedido é repetido por milhares de católicos poloneses no dia 2 de cada mês em memória da data em que o Santo Padre morreu, 2 de abril do 2005. Eles se reúnem diante do arcebispado da Cracóvia para rezar por sua rápida santificação. A referência à beatificação de João Paulo II é a segunda feita por Bento XVI em poucas horas. Ele também falou nisso ontem à noite aos milhares de jovens reunidos no arcebispado da Cracóvia. O processo de santificação foi aberto em 28 de junho de 2005 em Roma e não respeitou o prazo de cinco anos de morte do candidato, como estabelece o Código de Direito Canônico, por expresso desejo de Ratzinger. Espera-se que a decisão seja anunciada em breve, considerando-se os vários testemunhos que chegam ao Vicariato de Roma a respeito de supostos milagres operados por intercessão de João Paulo II. No entanto, o postulador da causa, o sacerdote polonês Slawomi Oder, refreou os ânimos lembrando que, durante seu pontificado, Wojtyla escreveu mais de 100 mil páginas entre discursos e documentos, cujo estudo leva tempo. Bento XVI visitou a basílica da Imaculada Conceição; a casa natal de João Paulo II, transformada em museu, e se reuniu na praça Rynek, no centro do povoado, com os milhares de poloneses que o ciceroneavam. Em discurso dedicado a Wojtyla, Bento XVI lembrou que o Papa morto no ano passado foi batizado com as águas da pia batismal de Wadowice e que essa água marcou sua vida. "Nela está a chave para compreender a coerência de sua fé, o radicalismo de sua vida cristã e o desejo da santidade que manifestou continuamente", afirmou Bento XVI, que incentivou os poloneses a manterem a fé sólida. Acompanhado pelo cardeal da Cracóvia, Stanislaw Dziwisz, que foi o fiel secretário de João Paulo II durante 40 anos, Bento XVI assinou o livro de honra da catedral e viu dezenas de fotografias de Wojtyla na infância e juventude expostas no museu em sua homenagem. Antes de se despedir, pediu aos poloneses que rezem por ele da mesma maneira que faziam por seu antecessor. Após Wadowice, Bento XVII visitou o santuário de Kalwaria Zebrzydowska, muito querido por João Paulo II já que ali foi entregue à Igreja por seu pai. Ele lembrou que João Paulo II, na primeira vez que o visitou como Papa, em 1979, pediu que rezassem por ele enquanto estava vivo e depois de morto. "Venho, com gratidão, rezar por ele, como pediu e, assim como ele, também peço que rezeis por mim e por toda a Igreja", afirmou. O santuário de Kalwaria é dedicado à Paixão de Cristo e engloba muitas capelas situadas a seu redor, que simulam a Via-Sacra. De Kalwaria, Bento XVI voltará à Cracóvia, onde visitará o santuário da Divina Misericórdia e a catedral de Wawel e se reunirá, no fim da tarde deste sábado, em uma vigília com jovens poloneses.