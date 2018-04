Bento XVI poderá visitar o Líbano em setembro

CIDADE DO VATICANO - O porta-voz da Santa Sé, padre Federico Lombardi, afirmou nesta terça-feira, 7, que o Vaticano está "estudando" uma possível viagem do papa Bento XVI ao Líbano em setembro.

"É verdade que uma viagem assim está sendo estudada, e o Papa deseja fazê-la coincidindo com a publicação da exortação apostólica pós-sinodal do Sínodo para o Oriente Médio", disse Lombardi. As especulações sobre a viagem surgiram nesta terça-feira, após o patriarca latino de Jerusalém, monsenhor Fouad Twal, ter comentado que Bento XVI estaria no Líbano no próximo mês de setembro.

"Está previsto para Bento XVI conceder a exortação apostólica do Sínodo para o Oriente Médio, realizado em outubro de 2010", afirmou Twal, citado pela agência Sir.

A viagem de Bento XVI ao Líbano seria a primeira do Papa no país e a terceira no Oriente Médio, já que o Pontífice visitou a Jordânia, Israel e territórios palestinos em 2009, e Chipre em 2010.