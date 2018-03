Bento XVI promete obediência a seu sucessor

O papa pediu aos cardeais - os chamados "príncipes" da igreja católica - que deixem suas diferenças de lado na escolha do próximo pontífice. Nos últimos anos os Vaticano tem se tornado famoso pela desarmonia. O próprio mordomo do papa vazou documentos que mostraram as divisões internas e as intrigas no topo da burocracia do Vaticano.

Ele disse que vai orar para os cardeais nos próximos dias e semanas para que escolham seu sucessor. Por volta das 17h, Bento XVI vai deixar o palácio pela última vez como pontífice e será levado de helicóptero para o retiro, em Castel Gandolfo.

Lá, às 20h em ponto, ele ser tornará o primeiro pontífice em 600 anos a renunciar. As portas do palácio serão fechadas e a guarda suíça sairá do local. As informações são da Associated Press.