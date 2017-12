Bento XVI quer península das Coréias sem armas nucleares O papa Bento XVI afirmou nesta segunda-feira que o Vaticano apóia as negociações para que a península das Coréias seja fique livre das armas nucleares. Em um discurso feito ao novo embaixador japonês no Vaticano, Bento XVI fez referência à crise nuclear em torno do programa da Coréia do Norte e destacou a importância "das negociações bilaterais ou multilaterais". O papa afirmou também que está "convencido de que a solução para a crise deve ser feita por meios pacíficos e em meios que respeitem os acordos de todos os lados para que a península da Coréia não tenha armas nucleares".