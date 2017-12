Bento XVI receberá Ehud Olmert dia 13 O papa Bento XVI receberá o primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, que fará uma visita a Roma, anunciaram nesta quinta-feira fontes do Vaticano. "No dia 13 de dezembro, está previsto um encontro" entre o papa e Olmert, disseram as fontes. Durante sua viagem, Olmert também deverá conversar com o primeiro-ministro da Itália, Romano Prodi. Antes de chegar à Itália, Olmert se reunirá em Berlim com a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, segundo informou à Efe em Jerusalém uma porta-voz do governo israelense.