Bento XVI retorna ao Vaticano após viagem à Espanha O papa Bento XVI iniciou sua viagem de volta ao Vaticano, após sua visita de menos de 26 horas à Espanha para encerrar o V Encontro Mundial das Famílias, realizado na cidade de Valência. O Airbus da companhia espanhola Iberia, que leva o Papa a Roma, partiu do aeroporto de Manises (Valência) pouco depois das 8 horas (em Brasília). Antes, foi realizado um ato de despedida no aeroporto da capital de Valência, do qual participaram o Pontífice e os reis da Espanha. Bento XVI agradeceu a hospitalidade e reiterou sua defesa da família ao ressaltar que "a aliança matrimonial, pela qual o homem e a mulher estabelecem um vínculo permanente, é um grande bem para toda a humanidade". O papa também expressou sua gratidão aos milhares de peregrinos de todos os continentes que o acompanharam em seus dois dias de estadia na Espanha e assegurou que partia levando todos eles no coração. Ao término da missa de encerramento do Encontro Mundial das Famílias, assistida por um milhão de pessoas, o papa anunciou que a próxima reunião deste fórum será realizada na Cidade do México em 2009. O rei Juan Carlos I expressou ao papa seu reconhecimento e orgulho pelo fato de que a Espanha tenha sido escolhida para importantes celebrações da Igreja. O monarca também agradeceu ao Pontífice por seu consolo pelos 42 mortos no acidente do metrô ocorrido na segunda-feira na capital valenciana. A próxima viagem ao exterior de Bento XVI (a quarto de seu pontificado) será em setembro, quando visitará a Alemanha entre as dias 9 e 14.