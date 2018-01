Bento XVI reúne-se com patriarca de Bagdá em Castelgandolfo O papa Bento XVI encontrou-se neste sábado com o patriarca de Bagdá, segundo informações do Vaticano. O encontro com Emmanuel Delly foi realizado na residência de verão do Vaticano, em Castelgandolfo, no sul de Roma. Delly clamou pela liberação de um sacerdote seqüestrado em Bagdá, e o papa reforçou seu apoio ao pedido durante o encontro. Hanna Saad Sirop, diretor do Departamento de Teologia da Universidade de Babel, foi seqüestrado dia 15 de agosto. Os católicos são apenas 3% da população iraquiana, que é de 26 milhões de pessoas. As cristãos incluem Sírios e Armênios, com uma pequena quantidade de Católicos Romanos.