Bento XVI reza missa aos cardeais e bispos falecidos O papa Bento XVI rezou neste sábado, na Basílica de São Pedro, uma missa dedicada aos cardeais e bispos falecidos durante o último ano em razão da celebração litúrgica do Dia de Finados. "Nos últimos dias, as celebrações do Dia de Todos os Santos e a lembrança de todos os mortos nos ajudaram a refletir sobre o final da peregrinação terrena. Neste clima espiritual, nos encontramos hoje em torno do altar do Senhor para celebrar a Santa Missa em homenagem aos cardeais e bispos aos quais Deus chamou no últimoa ano", afirmou Bento XVI. Bento XVI assegurou que "gostaria de nomear cada um dos arcebispos e dos bispos, mas basta a certeza consoladora de que, como disse Jesus aos apóstolos, seu nome ´está escrito nos céus´". Depois, o papa se referiu ao batismo e disse que, "ao término da vida, a morte priva de tudo que é terreno, mas não da graça e do caráter sacramental através do qual estivemos associados indissoluvelmente ao mistério pascal de Nosso Senhor e Salvador".