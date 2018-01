Bento XVI se encontra com Zapatero na Espanha Após fazer uma oração em Valência, pelas vítimas do trágico acidente de metrô que provocou a morte a 42 pessoas, o Papa Bento XVI se encontrou com o primeiro ministro da Espanha, Jose Luis Zapatero, que não deve estar presente à missa que será celebrada amanhã por ocasião do 5º Encontro Mundial das Famílias. O Vaticano condena algumas postura assumidas por Zapatero, que sancionou na Espanha uma lei que permite o casamento entre homossexuais. Em seu encontro, os temas giraram em torno da situação européia, a paz, a família, a imigração e especialmente a situação na África. O encontro aconteceu no Palácio Arcebispal de Valência. O encontro, contudo, foi rápido, durando entre 15 e 20 minutos. Em sua viagem pela Espanha, o Sumo Pontífice sublinhou o "papel central para a Igreja e sociedade" da família tradicional e afirmou que a Igreja "não pode deixar de anunciar e promover o seu valor fundamental".