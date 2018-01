Bento XVI se reúne com embaixadores muçulmanos O Papa Bento XVI se reúne nesta segunda-feira com os embaixadores de cerca de 20 países de maioria muçulmana que mantêm relações com a Santa Sé, após a polêmica gerada pelas palavras do Pontífice na universidade alemã de Regensburg, que os muçulmanos consideraram ofensivas contra sua religião. A reunião, que será realizada em Castelgandolfo, residência de verão do Papa, acontece junto com o encontro que Bento XVI terá com o cardeal Paul Poupard, presidente do Conselho para o Diálogo Ecumênico, e dirigentes da comunidade muçulmana na Itália. Poupard será o encarregado abrir o encontro, que será assistido, entre outros, por representantes de Catar, Paquistão, Jordânia, Argélia, Turquia, Egito, Marrocos, Iraque e Irã. Da mesma forma, participarão representantes das comunidades islâmicas na Itália e da chamada "Consulta Islâmica" criada pelo Ministério de Interior italiano. O convite para a reunião foi formulado na sexta-feira passada, após o que o representante na Itália da Liga Mundial Muçulmana, Mario Scialoja, afirmou ser "uma boa idéia para pôr fim a uma polêmica baseada em poucas palavras e tiradas de contexto de um discurso mais complexo". Bento XVI assinalou em duas ocasiões que "sentia muito" que suas palavras sobre o Islã e Maomé tenham sido "mal entendidas" e reiterou que respeita profundamente os muçulmanos, monoteístas como os cristãos. Além disso, o Papa destacou que aquelas palavras não expressam seu pensamento, alegando que pretendia levantar o diálogo entre todas as culturas e religiões.