Bento XVI será chamado 'papa emérito' após renúncia O Vaticano respondeu algumas das questões sobre o futuro do papa Bento XVI após a renúncia, dizendo que ele será chamado de "papa emérito" e vai continuar a usar batina branca. O porta-voz do Vaticano, reverendo Federico Lombardi, disse nesta terça-feira que o próprio Bento XVI tomou as decisões.