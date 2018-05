Bento XVI vai batizar seis pessoas em vigília de Páscoa O papa Bento XVI vai batizar seis pessoas em uma missa de vigília de Páscoa na Basílica de São Pedro, na noite mais sagrada do ano para os cristãos. Bento XVI iniciou a cerimônia desta noite de sábado ao acender uma vela que simboliza a ressurreição de Cristo, com a qual os fiéis marcam o Domingo de Páscoa. Após andar pela ala central de São Pedro, que foi escurecida, em silêncio, as centenas de pessoas presentes acenderam várias velas, até que o enorme interior da basílica ficou iluminado. As informações são da Associated Press.