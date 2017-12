Bento XVI volta a atacar o aborto e a eutanásia O papa Bento XVI voltou a lembrar hoje a posição da Igreja Católica contra as leis pró-aborto e pró-eutanásia. O Pontífice fez essa lembrança no sermão dominical do Ângelus, pronunciado diante de milhares de fiéis reunidos na Praça de São Pedro do Vaticano neste domingo. O Bispo de Roma lembrou que hoje, dia 4, na Itália se celebra a Jornada da Vida e disse que esta é "obra de Deus" e "não pode ser negada a ninguém, nem ao pequeno e indefeso feto nem a quem apresenta graves incapacidades". Bento XVI também disse aos presentes para não caírem "no engano de pensar que se pode dispor da vida até poder interrompê-la com a eutanásia, mascarando-a com um véu de piedade humana". Depois, o papa se referiu à família, afirmando que ela "passa por uma profunda crise e tem que enfrentar vários desafios", razão pela qual, disse, "é necessário defendê-la, ajudá-la, protegê-la e valorizá-la em sua exclusividade irrepetível". Embora a obrigação de defender a família seja, "em primeiro lugar, da competência dos cônjuges", o Papa disse também que este é "um dever prioritário da Igreja e de toda instituição pública". Por isso, pediu "iniciativas pastorais e políticas que levem e conta as necessidades reais dos cônjuges, dos idosos e das novas gerações". No fim da cerimônia, Ratzinger cumprimentou os fiéis em várias línguas.