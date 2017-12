Berberes protestam por direitos em Argel Mais de 100.000 pessoas marcharam nesta quinta-feira pelas ruas centrais de Argel para pedir maiores direitos para a minoria berbere. O protesto foi organizado pela Frente das Forças Socialistas (FFS) para marcar sua oposição à maneira como o governo enfrenta os conflitos na região de Kabyle, onde vivem os berberes. A demonstração terminou sem maiores incidentes, apenas com alguns manifestantes jogando pedaços de pau no prédio do Teatro Nacional Argelino e numa agência do Banco da Argélia. A FFS exige uma investigação internacional sobre os conflitos gerados depois que um adolescente sob custódia da polícia foi morto na região. A violência em Kabyle está em seu pior momento nos nove anos de insurgência islâmica. Mais de 100.000 pessoas já morreram desde o início dos conflitos, em 1992.