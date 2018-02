Bergoglio é primeiro papa a evocar Francisco de Assis

Ao argentino Jorge Bergoglio é o primeiro pontífice a adotar o nome Francisco, o jovem de Assis que renunciou à riqueza e fundou a ordem dos franciscanos em 1290.

A escolha pode ser um indício de que a prioridade do papa será trazer de volta a serenidade em um momento conturbado para a Santa Sé. Reza a tradição católica que São Francisco de Assis foi chamado por Deus para reparar uma igreja em ruínas.

A escolha do nome de um santo patrono italiano também conecta o novo papa à Itália, de onde saíram todos os papas dos últimos séculos até 1978. As informações são da Associated Press.