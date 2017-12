Berlim diz que relações com EUA "são boas" apesar do Iraque O governo alemão assegurou nesta sexta-feira que suas relações com os Estados Unidos "são boas, como sempre", apesar da negativa de Berlim a um ataque ao Iraque, depois que a imprensa local afirmou que as divergências entre ambos os países poderiam modificar seus intercâmbios bilaterais. O porta-voz do governo federal alemão, Uwe-Karsten Heye, disse que "não há desgaste nas relações" com Washington. "O que há são divergências em questões objetivas", afirmou. Heye acrescentou que o chanceler Gerhard Schroeder enviou no último dia 28 de agosto uma "carta pessoal" ao presidente dos EUA, George W. Bush, em referência aos atentados ocorridos em Nova York e Washington em 11 de setembro do ano passado. Na carta, segundo o porta-voz, o chanceler expressa "a profunda proximidade de todo o povo alemão (com os americanos), além de reiterar a solidariedade do governo alemão na luta contra o terrorismo internacional". Segundo Heye, o Iraque não era o objetivo da carta. No entanto, o jornal Financial Times Deutschland afirmou que as divergências entre ambos os países diante de uma eventual intervenção militar americana no Iraque poderiam modificar as relações de Berlim e Washington. O diário cita fontes governamentais alemãs e assinala que o embaixador dos EUA em Berlim, Daniel Coats, em uma atitude "pouco usual entre aliados tão próximos", foi convocado na quarta-feira pelo vice-ministro das Relações Exteriores alemão, Guenter Leuger, que o pôs a par da posição do governo alemão sobre o tema Iraque. Também na quarta-feira, em uma entrevista difundida pela imprensa alemã, o embaixador Coats analisou que o rechaço categórico de Berlim à hipótese de uma invasão ao Iraque induz a duvidar da solidez das relações teuto-americanas.