Berlim entrará em alerta máximo durante visita de Bush O governo de Berlim, temendo os incidentes que poderão ocorrer durante a visita do presidente americano, George W. Bush, prepara-se para colocar a capital alemã em alerta máximo durante a próxima semana. "Os facínoras querem fazer explodir a visita de Bush" é o título de hoje do jornal Bild, que cita um documento reservado da polícia criminal sobre os preparativos para reuniões e manifestações violentas por parte de extremistas de esquerda e antiglobalização, ambientalistas, fundamentalistas islâmicos, palestinos e grupos árabes. As manifestações - adverte o documento - poderiam tomar um "rumo violento". Devem ocorrer bloqueios nas ruas, ocupação de espaços públicos, lançamento de bandeiras e de tortas na cara. "Chegaremos ao terror visto em Gênova, durante a reunião do G-8??, pergunta o diário. Segundo outro jornal, o Berliner Morgenpost, pelo menos 10.000 policiais estarão ocupados em garantir a ordem e proteger o presidente americano em Berlim - onde chegará em 22 de maio. No dia seguinte, ele se reunirá com o chanceler Gerhard Schroeder e seu colega alemão, Johannes Rau, e fará um discurso diante do Bundestag, a Câmara baixa do Parlamento alemão. Cresce em Berlim a polêmica política em torno da intenção de se manifestar contra Bush expressada pelos ex-comunistas do PDS - aliados dos social-democratas do SPD no governo do país - e expoentes da esquerda e dos Verdes.