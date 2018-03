Berlim faz sua 15ª Parada do Amor Cerca de 500 mil pessoas participaram neste sábado da 15ª edição da Love Parade de Berlim. O número decepcionou, já que é o segundo ano consecutivo de queda no número de participantes do evento. O evento, uma grande festa pública de música techno, teve caminhões transformados em discoteca desfilando por aveindas da capital alemã. A festa foi até a noite nas ruas de Berlim, mas continou em praticamente todas as boates da cidade.