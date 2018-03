Berlim recebe Obama como astro do rock Centenas de milhares de fãs receberam na quinta-feira Barack Obama em Berlim como se ele fosse um astro do rock, com alemães se pendurando em postes para ver o candidato no qual votariam se pudessem. "Ele é um político pop star. A Alemanha não tem nenhum desses", disse o estudante Johannes Ellendorf, que estava entre as mais de 200 mil pessoas que foram ouvi-lo discursar junto à coluna da Vitória, no centro de Berlim. Obama enfatizou a necessidade de EUA e Europa se unirem e se ouvirem mutuamente -- algo que muitos no país acham que não ocorreu quando Washington iniciou a guerra do Iraque, a despeito das restrições do governo alemão da época. "Fiquei realmente impressionado com sua mensagem de paz -- que não devemos nos focar apenas em cada conflito individual entre Alemanha e os Estados Unidos, e sim olhar para a nossa responsabilidade comum", disse Matthias Bauschulte, de 40 anos. Olhando a multidão, Hans-Gerd Stoever reconheceu o mesmo clima de quando, em 1963, o presidente John Kennedy pronunciou o famoso discurso em que dizia ser simbolicamente um cidadão de Berlim -- cidade então dividida pelo Muro. "As ruas estavam lotadas naquela ocasião, todos cheio de expectativas -- como agora", disse Stoever. "Mas a situação hoje é completamente diferente. Vivemos num mundo diferente. E Obama tem de trilhar seu próprio caminho", refletiu. Alguns berlinenses usavam broches com a foto de Obama e a frase famosa dita por Kennedy em 1963 -- "Ich bin ein Berliner", "sou um berlinense". A campanha de Obama cogitou em realizar o comício sob o Portão de Brandemburgo, marco simbólico da unidade alemã, mas a chanceler (primeira-ministra) Angela Merkel fez saber que não gostava da idéia de ver um local tão importante, na antiga fronteira entre as duas Alemanhas, ser usado para fins eleitorais. O evento então acabou acontecendo junto à coluna da Vitória, a cerca de um quilômetro do Portão de Brandemburgo. Esse monumento de 70 metros foi erguido no século 19 para comemorar triunfos militares prussianos. Em meio à multidão que se espalhava pelo parque adjacente, houve quem subisse nos postes para ouvir o discurso, salpicado de referências ao passado de divisão da cidade entre comunistas e capitalistas. Obama pediu aos alemães que não permitam que novos muros dividam o mundo. Pesquisa do instituto Pew mostrou que, se a eleição fosse na Alemanha, Obama teria uma vantagem de 49 pontos percentuais sobre o republicano John McCain -- nos EUA, sua vantagem não chega a 10 pontos. Mas os aplausos no parque Tiergarten foram significativamente mais tímidos quando o candidato pediu à Alemanha que ajude a estabilizar o Afeganistão. "Os afegãos precisam das nossas tropas e das suas", disse ele. Muitos alemães são contra o envolvimento das suas forças no Afeganistão como parte de uma missão da Otan. "Ele tem muita expectativa de que os alemães aumentem o seu envolvimento militar. Isso certamente vai provocar debates na Alemanha", disse Dennis Buchner, de 31 anos.