Berlim se prepara para discurso de Obama em novo local O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, planeja discursar na Coluna da Vitória em Berlim na próxima semana, disse uma autoridade alemã, após a disputa sobre o local cogitado anteriormente. Autoridades alemãs se preparavam para o grande discurso da quinta-feira no marco de 70 metros de altura, construído para celebrar a vitória militar prussiana sobre a Dinamarca, França e Áustria no século 19, disse a autoridade no sábado. A coluna fica a apenas 2 quilômetros do mais famoso marco de Berlim, o Portão de Brandenburg, onde acredita-se que Obama inicialmente queria fazer o seu discurso, que deverá ser sobre relações transatlânticas. No entanto, a chanceler conservadora Angela Merkel deixou clara a sua oposição aos objetivos "eleitoreiros" de Obama no portão de Brandenburg, um símbolo da unidade alemã que ficou em território neutro ao lado do Muro de Berlim durante a Guerra Fria. Os comentários dela, por meio do porta-voz, geraram conflito com o ministro das Relações Exteriores, o social-democrata Frank-Walter Steinmeier, que afirmou dar boas-vindas à presença de Obama no Portão Brandenburg. O ex-presidente norte-americano Ronald Reagan estava diante do portão ao chamar o líder soviético Mikhail Gorbachev para "derrubar esse muro." Bill Clinton também já esteve no local. Merkel, que irá se encontrar com Obama, é líder de uma complicada coalizão de esquerda e direita em crescente desacordo um ano antes das eleições nacionais. (Reportagem de Markus Krah)