Berlusconi acusa mídia de divulgar ''sujeira'' O primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, definiu como uma "sujeira" o novo escândalo sexual em que está envolvido. "Sou uma pessoa de coração, me ocupo dos problemas das pessoas, a sujeira midiática deixo para vocês", disse a jornalistas. Uma marroquina de 17 anos acusou Berlusconi de ter mantido relações sexuais com ela. Os advogados do primeiro-ministro negam a denúncia. Ontem. durante um evento, o líder oposicionista do Partido Democrata italiano, Pierluigi Bersani, pediu a renúncia de Berlusconi.