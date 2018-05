Berlusconi admite que pode adiantar eleições na Itália

ROMA - O primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, admitiu nesta quinta-feira, 23, que podem ser necessárias eleições antecipadas, caso sua maioria estreita no Parlamento não permita avançar no governo. Berlusconi disse que tomará essa decisão em janeiro.

Em uma conversa com jornalistas, Berlusconi disse que, caso consiga terminar seu mandato em 2013, ele preferirá se afastar do posto e deixar outros líderes conservadores no poder.

O premiê de 74 anos disse que o trabalho é sacrificante e que está convencido de que há novos líderes conservadores "absolutamente capazes de se tornar primeiro-ministro".

Na semana passada, Berlusconi superou uma moção de censura, após dois anos de escândalos pessoais e brigas políticas. Ele disse também que pretende impedir que nenhum de seus cinco filhos entre na política. As informações são da Associated Press.