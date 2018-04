Berlusconi anuncia coalizão O líder do partido conservador Força Itália, Silvio Berlusconi, anunciou ontem a formação de uma chapa única para as eleições de 13 e 14 de abril. A chapa terá o nome de Povo da Liberdade e contará com o apoio do partido de direita Aliança Nacional, de Gianfranco Fini. "Não teremos mais o símbolo da Força Itália ou da Aliança Nacional, esse é o Povo da Liberdade e será apenas um grupo no Parlamento", afirmou o ex-premiê, que governou a Itália de 2001 a 2006. Berlusconi disse esperar que seus aliados também se juntem à nova legenda, como os democrata-cristãos da UDC e representantes de partidos menores. No entanto, o líder da UDC, Pierferdinando Casini, afirmou que não está interessado na oferta. "Não estamos interessados em um partido único, que é um resultado improvisado das táticas eleitorais que estão sendo impostas a nós", disse Casini. Berlusconi afirmou que a criação da chapa única não é uma resposta à decisão do Partido Democrático - de seu rival Walter Veltroni -, que abandonou a coalizão de centro-esquerda e decidiu concorrer sozinho nas eleições de abril.