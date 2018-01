Berlusconi assume chefia dos serviços secretos O primeiro-ministro Silvio Berlusconi anunciou que exercerá também o cargo de chefe dos serviços secretos. A decisão foi adotada quando ele deixou o cargo de ministro das Relações Exteriores, que há dez meses vinha acumulando com o de chefe do governo. A chancelaria ficará a cargo de Franco Frattini, que deixou o Ministério da Atividade Pública. Com sua nomeação, Frattini, com 45 anos, se converte no chanceler mais jovem dos 56 anos da república italiana. Luigi Mazzella foi o escolhido para substituir Frattini no Ministério da Atividade Pública.