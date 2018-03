Berlusconi chega ao rancho de Bush O presidente dos Estados Unidos George W. Bush recebeu em seu rancho o premier italiano Silvio Berlusconi neste final de semana. Bush recebeu Berlusconi em clima de agradecimento por seu apoio à Grã-Bretanha e à Espanha na sustentação da guerra no Iraque. Assim como os líderes inglês e espanhol, o apoio de Berlusconi à guerra custou-lhe um desgaste político, já que a maioria dos italianos era contra o conflito. Ao aceitar o convite, o líder italiano fez da ocasião uma oportunidade para dizer ao mundo que a França e a Alemanha não são os únicos poderes no continente europeu. Já a Casa Branca acredita que a visita dará aos dois líderes a oportunidade para tratarem de assuntos importantes, como armas nucleares, o processo de paz no Oriente Médio, o combate ao terrorismo e as relações comerciais.