Berlusconi dá entrevista polêmica antes de eleição

As declarações de Berlusconi foram noticiadas pela agência de notícias ANSA e teriam sido dadas neste sábado em Milão, durante uma entrevista para uma emissora de televisão da Grécia. Se confirmada, essa entrevista pode gerar problemas para o ex-premiê, já que a legislação italiana proíbe declarações dos candidatos na véspera da votação.

O candidato de esquerda Antonio Ingroia pediu uma punição contra Berlusconi, mas assessores dos ex-premiê alegaram que a entrevista foi dada com uma exigência explícita de que fosse veiculada somente na segunda-feira, após o fechamento das cabines de votação.

Na entrevista, Berlusconi diz que o atual primeiro-ministro tecnocrata Mario Monti é "subserviente e sempre se ajoelha perante a senhora Merkel (Angela Merkel, chanceler da Alemanha) e agora ela não quer perdê-lo". "A mesma coisa aconteceria com Bersani (Pier Luigi Bersani, candidato de centro esquerda que lidera as pesquisas de opinião). Mas eu daria trabalho a ela", acrescentou.

Na opinião de Berlusconi, a austeridade aumenta a dívida pública e "leva a uma espiral recessionária que eleva o desemprego e pode resultar na perda do equilíbrio social". O ex-premiê, que é réu em dois processos, por fraude tributária e por ter tido relações sexuais com uma prostituta menor de idade, disse ainda que os promotores "são uma máfia pior que a máfia siciliana". As informações são da Dow Jones.