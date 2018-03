Berlusconi destaca importância da estabilidade política

"Durante os próximos dias nós teremos de refletir sobre os possíveis cenários políticos. Nenhum partido pode ignorar o valor da estabilidade do governo neste momento", disse Berlusconi, que também é líder da coalizão de centro-direita e mostrou uma volta surpreendente à cena política, em uma mensagem de vídeo transmitida em alguns canais de televisão italianos.

Os italianos votaram em uma eleição geral no domingo e na segunda-feira. Os resultados finais, divulgados ontem, mostram um Parlamento sem uma maioria. A coalizão de centro-esquerda de Pier Luigi Bersani conquistou 29,54% do total de votos, enquanto a coalizão de centro-direita de Berlusconi obteve 29,18%. De acordo com a lei eleitoral, o vencedor da maioria dos votos fica com 340 das 630 cadeiras na Câmara Baixa, enquanto os candidatos derrotados dividem os lugares restantes proporcionalmente.

No entanto, apesar de a coalizão de Bersani também ter conquistado mais cadeiras no Senado que qualquer outro partido, ela ficou longe de uma maioria, tendo em vista que receberá 119 das 315 cadeiras. A coalizão de Berlusconi conquistou 117 lugares na Câmara Alta, enquanto o ex-primeiro-ministro, Mario Monti, ficou surpreendentemente com 18 cadeiras - tornando seu apoio insuficiente para formar uma maioria no Senado.

Berlusconi afirmou que trabalhará para reverter as políticas de austeridade implementadas pelo governo tecnocrata comandado por Monti, que, segundo ele, não resultaram em qualquer crescimento econômico.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ele disse também que as forças políticas deveriam considerar como vital nessa fase manter as finanças do país em ordem e a necessidade de reformas as instituições políticas de uma maneira que pudessem garantir a estabilidade no futuro. As informações são da Dow Jones.