Berlusconi discute ao vivo com apresentador de TV

O premiê da Itália, Silvio Berlusconi, acusado de prostituição de menores e abuso de poder, perdeu o controle e insultou o apresentador de um especial da televisão sobre o caso. "Infame", "repugnante" e "desprezível" foram os insultos que Berlusconi proferiu por telefone ao jornalista Gad Lerner, acusando-o de "deformar a realidade".

O chefe de governo interveio no programa sem ser convidado para defender uma das envolvidas no escândalo, a dentista e assessora de seu partido Nicole Minetti, também acusada de indução à prostituição e de recrutar jovens que participavam das festas particulares na casa do premiê.