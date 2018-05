Berlusconi diz que ampliará apoio

ROMA - O primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, disse nesta quarta-feira, 15, que vários dos deputados alinhados à oposição ofereceram apoio ao seu governo, um dia depois de ele sobreviver a duas votações no Parlamento que poderia derrubá-lo.

As votações no Parlamento italiano foram testes pelos quais Berlusconi passou, apesar de estar enfraquecido desde julho, quando rompeu com Gianfranco Fini, antigo aliado e com quem fundou o partido Povo da Liberdade. Além disso, o premiê sofre acusações de corrupção e com a divulgação de escândalos nos quais estaria envolvido.

A permanência de Berlusconi como premiê gerou protestos em todo o país. Estudantes, que também protestavam contra uma reforma na educação italiana, entraram em confronto com a polícia. Os incidentes, nos quais carros foram incendiados, deixaram dezenas de feridos e detidos.