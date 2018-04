Berlusconi diz que se sente obrigado a voltar à política

Esta semana, Berlusconi havia anunciado que se retiraria das disputas políticas italianas, pelo menos como uma figura de liderança, e anunciou que o seu partido de centro-direita Povo da Liberdade faria primárias para escolher um candidato para as eleições gerais que serão realizadas na próxima primavera no Hemisfério Norte.

Não ficou claro se Berlusconi pretende se candidatar para a liderança do partido ou concorrer ao parlamento. O ex-premiê dará uma entrevista coletiva perto de Milão ainda hoje.

Na sexta-feira, Berlusconi foi condenado a quatro anos de prisão por fraude tributária e teve os direitos políticos cassados por cinco anos. A sentença de quatro anos de prisão foi comutada para três anos de prisão devido a uma lei destinada a reduzir o número de presos nas casas de detenção do país. Ele foi considerado culpado de evasão fiscal no caso envolvendo a compra de direitos para transmitir filmes e programas de televisão norte-americanos na Itália em nome da Mediaset. O tribunal acatou o argumento da promotoria de que os direitos foram comprados por intermédio de empresas offshore por valores subfaturados. Berlusconi deve recorrer da condenação. As informações são da Dow Jones.