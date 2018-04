Berlusconi e filho são convidados a depor em Roma

A empresa afirmou hoje que as acusações de evasão fiscal e violação das normas tributárias não têm fundamento. A Mediaset inclui as três maiores emissoras privadas de televisão do país. A empresa afirma que as aquisições foram feitas "pagando o valor de mercado" dos filmes, e que todos os impostos pagos pela empresa seguiram "rigorosamente" o código tributário.

O advogado de Berlusconi, Nicolò Ghedini, disse, em comunicado, que o premiê e seu filho "desconhecem totalmente" as acusações. Berlusconi e seu filho Pier Silvio, que é vice-presidente da Mediaset, deverão comparecer à sede da procuradoria de Roma no dia 26 de outubro. Tanto Ghedini quanto a Mediaset afirmam que a investigação em Roma é redundante, porque replica uma investigação já em curso movida pelos procuradores de Milão, sobre os mesmo motivos.

Os procuradores romanos, contudo, abriram a investigação porque detectaram sinais de evasão fiscal na Mediaset em 2003 e 2004. A sede do conglomerado fica na capital italiana. Os procuradores milaneses investigam se ocorreram irregularidades nas compras e vendas de direitos de exibição de filmes, operações que podem ter criado fundos ilícitos que não pagaram impostos. Um partidário de Berlusconi no Parlamento, Fabrizio Cicchitto, denunciou a investigação como "política".