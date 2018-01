Berlusconi é internado em Milão após apresentar insuficiência cardíaca

ROMA - O ex-primeiro-ministro da Itália Silvio Berlusconi foi internado nesta terça-feira, 7, no Hospital São Raffaele de Milão, ao norte da Itália, para se submeter a exames após ter sofrido uma insuficiência cardíaca há alguns dias.

Berlusconi, que completará 80 anos em setembro, havia programado sua hospitalização após sofrer a insuficiência, segundo explicaram fontes de seu partido, Forza Itália, aos veículos de imprensa italianos.

O médico pessoal do ex-mandatário, Alberto Zangrillo, afirmou que "o diagnóstico definitivo e o tratamento" serão definidos nos próximos dias. A imprensa italiana explicou que, por enquanto, não estão previstas intervenções cirúrgicas.

Berlusconi foi operado do coração em 2006 no Heart Center de Cleveland, no Estado de Ohio, nos Estados Unidos.

A operação aconteceu depois que o líder político desmaiou em um ato público e passou dois dias em um hospital de Milão após os médicos detectarem uma leve arritmia cardíaca.

Na ocasião, foi explicado que o ex-premiê havia se submetido a "uma intervenção cardíaca, necessária para a correção de um transtorno do ritmo". /EFE