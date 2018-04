Berlusconi é investigado por abuso de poder em caso de prostituição

ROMA - O primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, é alvo de investigação sobre casos de prostituição envolvendo uma menor marroquina, informa nesta sexta-feira, 14, jornal italiano Corriere della Sera.

O diário afirma que o premiê, de 74 anos, é suspeito de cometer abuso de poder político para encobrir seus supostos encontros com a garota, de 17 anos, apelidada de Ruby.

Os advogados de Berlusconi confirmaram que o premiê está sob investigação. Nicolo Ghedini e Piero Longo, os representantes, afirmaram que o a apuração é "uma séria interferência na vida particular do premiê" e que "as alegações já foram refutadas por todas as testemunhas e pessoas diretamente envolvidas".

O caso de Berlusconi e Ruby se tornou público há alguns meses, quando surgiram rumores de que o premiê teria usado sua influência política para garantir a liberdade da garota, que havia sido levada em custódia.

O premiê disse que não fez nada de errado e que só interferiu no caso para ajudar alguém que necessitava. A garota negou ter mantido relações sexuais com Berlusconi, que tem um longo histórico de escândalos envolvendo prostitutas e casos extraconjugais.

Na quinta-feira, o Tribunal Constitucional da Itália derrubou parte da lei que tornava Berlusconi imune a julgamentos, o que pode implicar em uma nova acusação contra o premiê, já indiciado por corrupção e fraude fiscal.