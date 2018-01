Berlusconi e Prodi fazem debate televisivo O premier italiano Silvio Berlusconi e Romano Prodi, seu adversário centro-esquerdista na eleição do próximo mês, participaram nesta terça-feira de um debate televisionado. O objetivo de ambos é conquistar o voto dos eleitores indecisos. Ficaram frente a frente dois candidatos de estilos completamente diferentes: o exibicionista Berlusconi contra o moderado Prodi, ex-premier e chefe da União Européia. Ambos se acusaram de maquiar a realidade para satisfazer seus argumentos. Berlusconi afirmou que seu adversário é dominado por forças comunistas; já Prodi disse que seu rival possui um conflito de interesse devido a sua riqueza acumulada como magnata da mídia. Os dois são velhos adversários e já debateram na eleição de 1996, a qual Prodi foi eleito. Este é o primeiro debate dele desde então. Uma pesquisa realizada pelo jornal Corriere della Sera, nesta terça-feira, mostrou que 24% dos eleitores ainda não decidiram em quem votar. Um segundo debate, com as mesmas regras, foi marcado para 3 de Abril, há uma semana da eleição.